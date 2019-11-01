Усик и Чиссора могут драться за чемпионский титул WBO в супертяжелом весе, - промоутер
1 ноября, 2019, 17:27
Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой против британского тяжеловеса Дерека Чисоры
Об этом сообщает Sky Sports.
Культовый украинский боксер Александр Усик может провести бой за чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, против британского тяжеловеса Дерека Чисоры. Это станет возможным если победитель пары Руис-Джошуа откажется проводить обязательную защиту титула и пояс WBO автоматически станет вакантным.
"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут встретиться в ринге в следующем году. В теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - рассказал промоутер Украинский Эдди Хирн.
- Напомним, 13 октября в Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"