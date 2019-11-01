Усик и Чиссора могут драться за чемпионский титул WBO в супертяжелом весе, - промоутер

1 ноября, 2019, 17:27

Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой против британского тяжеловеса Дерека Чисоры

Об этом сообщает Sky Sports.

Культовый украинский боксер Александр Усик может провести бой за чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, против британского тяжеловеса Дерека Чисоры. Это станет возможным если победитель пары Руис-Джошуа откажется проводить обязательную защиту титула и пояс WBO автоматически станет вакантным.

"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут встретиться в ринге в следующем году. В теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - рассказал промоутер Украинский Эдди Хирн.