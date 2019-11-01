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Espreso.tvСпортУсик и Чиссора могут драться за чемпионский титул WBO в супертяжелом весе, - промоутер

Усик и Чиссора могут драться за чемпионский титул WBO в супертяжелом весе, - промоутер


фото: REUTERS
Украинский боксер Александр Усик может провести чемпионский бой против британского тяжеловеса Дерека Чисоры

Об этом сообщает Sky Sports.

Культовый украинский боксер Александр Усик может провести бой за чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе, против британского тяжеловеса Дерека Чисоры. Это станет возможным если победитель пары Руис-Джошуа откажется проводить обязательную защиту титула и пояс WBO автоматически станет вакантным.

"Я думаю, что бой Чисоры с Усиком возможен. Они могут встретиться в ринге в следующем году. В теории даже за титул чемпиона мира по версии WBO. Если же поединок состоится в феврале, то Чисора и Усик разыграют статус обязательного претендента", - рассказал промоутер Украинский Эдди Хирн.

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