Укрзализныця собирается сократить половину административного состава в 2020 году
Об этом сообщил член правления Укрзализныци Желько Марчек, передает пресс-служба компании.
В то же время в компании опровергают информацию о том, что Укрзализныця планирует сократить 120 тыс. рабочих мест. Так, в компании отмечают, что количество производственных должностей наоборот возрастет.
"Укрзализныця платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Эта советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Следовательно, от активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи, нам придется избавиться", - сообщил Марчек.
В Укрзализныце надеются, что после проведения оптимизации персонала и продажи лишних активов зарплаты тех работников, которые останутся работать в Укрзализныце, должны вырасти.
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