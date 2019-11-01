Украинский нападающий Зозуля травмировался в матче чемпионата Испании

1 ноября, 2019, 19:18

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля получил повреждения в матче второго испанского дивизиона

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 1 ноября, "Альбасете" украинского нападающего Романа Зозули, в матче 14-го тура второго испанского дивизиона проиграл "Нумансии" со счетом 0:1. Украинец провел на поле 79 минут, после чего был заменен на Хавьера Акуна.

"Зозуля чувствовал определенный дискомфорт, это стало причиной его замены на Акуна", - сообщил главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.