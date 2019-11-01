Украинский нападающий Зозуля травмировался в матче чемпионата Испании
1 ноября, 2019, 19:18
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля получил повреждения в матче второго испанского дивизиона
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня, 1 ноября, "Альбасете" украинского нападающего Романа Зозули, в матче 14-го тура второго испанского дивизиона проиграл "Нумансии" со счетом 0:1. Украинец провел на поле 79 минут, после чего был заменен на Хавьера Акуна.
"Зозуля чувствовал определенный дискомфорт, это стало причиной его замены на Акуна", - сообщил главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис.
В нынешнем сезоне украинец сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 31 октября украинского футболиста Романа Зозулю признали лучшим футболистом испанского клуба "Альбасете" в октябре.
- Напомним, 20 октября гол Романа Зозули принес "Альбасете" победу в матче чемпионата Испании против "Фуэнлабрада".
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