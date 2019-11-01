Украинские дипломаты не пустили на встречу Данилюка и Ермака с чиновниками Белого дома, - Чалый

1 ноября, 2019, 14:58

Дипломаты посольства Украины в США не были допущены на встречу бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Украины Андрея Ермака с представителями Белого дома, которая прошла 10 июля

Соответствующие указания, согласно имеющейся информации, поступили из Офиса президента Владимира Зеленского, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Радио НВ.

"Я должен быть на этой встрече в качестве посла, <...> но, пройдя уже через [службу] безопасности Белого дома, зайдя в здание Совета национальной безопасности, мне было сказано, что дипломаты (не только посол, а дипломаты посольства) не должны участвовать в этой встрече. <...> Я выполнил это поручение, потому что ссылка была, что это поручение из Киева, то есть с Офиса президента (причем не из Министерства иностранных дел) ", - рассказал дипломат.

По словам Чалого, он описал событие в официальной переписке с внешнеполитическим советником главы украинского МИД Вадима Пристайко. Однако, как предполагает собеседник НВ, "другие люди" познакомили с этим письмом и самого президента Зеленского.

"Таким образом, я зафиксировал с этого момента, с 10 числа [июля, - ред.], что дипломаты фактически были отстранены от подготовки визита президента и от общения на высшем уровне", - подчеркнул Чалый.

Кроме этого, дипломат также добавил, что с 10 июля в официальном общении между США и Украиной начали применяться "какие-то другие методы работы", кроме как через посольства стран.