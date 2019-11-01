Украинская экономика потеряет 0,9% ВВП из-за уменьшения транзита газа из РФ, - прогноз Нацбанка

1 ноября, 2019, 10:59

Экономические потери от прекращения транзита газа из России достигнут 0,9% от валового внутреннего продукта Украины в 2021 году

Такие прогнозы относительно влияния снижения объемов и прекращения транзита российского газа на экономику предусмотрены в инфляционной отчете Нацбанка.

"Благодаря транзиту газа Украина получает около $ 3 млрд в год. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом ", - говорится в документе НБУ.

Регулятор обращает внимание, что Россия сейчас активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы вокруг Украины. В частности, накануне там получили последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2".

"Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как выше, так и ниже объемы транзита ", - сообщают в Нацбанке.

Там ожидают, что в 2020 году России придется транспортировать через Украину 50 млрд кубометров своего газа, а в 2021 году объемы транзита прогнозируют на уровне 30 млрд кубометров, что в три раза меньше, чем в 2019 году.