У Зеленского требуют от Facebook отреагировать на "синюю галочку" головы аннексированного Крыма Аксенова

1 ноября, 2019, 09:33

Facebook верифицировал страницу головы аннексированного Крыма Сергея Аксенова

Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил в Facebook.

По словам Кориневич, должность Аксенова является неправомерной и не признается международным сообществом

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым направило соответствующий запрос в Фейсбук с требованием отреагировать на такие действия. Это лицо находится под санкциями, его должность является неправомерной и не признается международным сообществом, поэтому любые упоминания о нем в международном контексте, или действия, которые могут свидетельствовать о косвенном его признания, являются недопустимыми ", - подчеркнул он.

Справка:

"Синяя галочка" дает людям понять, что данная страница или профиль являются подлинными. Это знак того, что администрация Facebook проверила эту страницу на подлинность, то есть за страницей с такой отметкой стоит реальный человек, а не мошенник.

Таким образом администрация Facebook защищает пользователей от ложной или опасной информации, которую могут рассылать злоумышленники, прикрываясь профилями известных людей.