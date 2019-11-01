 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Зеленского требуют от Facebook отреагировать на "синюю галочку" головы аннексированного Крыма Аксенова

У Зеленского требуют от Facebook отреагировать на "синюю галочку" головы аннексированного Крыма Аксенова

Facebook верифицировал страницу головы аннексированного Крыма Сергея Аксенова

Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил в Facebook.

По словам Кориневич, должность Аксенова является неправомерной и не признается международным сообществом

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым направило соответствующий запрос в Фейсбук с требованием отреагировать на такие действия. Это лицо находится под санкциями, его должность является неправомерной и не признается международным сообществом, поэтому любые упоминания о нем в международном контексте, или действия, которые могут свидетельствовать о косвенном его признания, являются недопустимыми ", - подчеркнул он.

Справка:

"Синяя галочка" дает людям понять, что данная страница или профиль являются подлинными. Это знак того, что администрация Facebook проверила эту страницу на подлинность, то есть за страницей с такой отметкой стоит реальный человек, а не мошенник.

Таким образом администрация Facebook защищает пользователей от ложной или опасной информации, которую могут рассылать злоумышленники, прикрываясь профилями известных людей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

1 ноября, 2019 пятница

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать