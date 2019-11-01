У Зеленского требуют от Facebook отреагировать на "синюю галочку" головы аннексированного Крыма Аксенова
Об этом постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил в Facebook.
По словам Кориневич, должность Аксенова является неправомерной и не признается международным сообществом
"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым направило соответствующий запрос в Фейсбук с требованием отреагировать на такие действия. Это лицо находится под санкциями, его должность является неправомерной и не признается международным сообществом, поэтому любые упоминания о нем в международном контексте, или действия, которые могут свидетельствовать о косвенном его признания, являются недопустимыми ", - подчеркнул он.
Справка:
"Синяя галочка" дает людям понять, что данная страница или профиль являются подлинными. Это знак того, что администрация Facebook проверила эту страницу на подлинность, то есть за страницей с такой отметкой стоит реальный человек, а не мошенник.
Таким образом администрация Facebook защищает пользователей от ложной или опасной информации, которую могут рассылать злоумышленники, прикрываясь профилями известных людей.
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