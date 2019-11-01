Турция обвинила Францию в создании "террористического государства" в Сирии

1 ноября, 2019, 11:06

Министерство иностранных дел Турции обвинило французское правительство в попытках создания "террористического государства" в Сирии

Об этом сообщает Anadolu .

Сообщается, что такая реакция МИД Турции была вызвана принятием французским парламентом резолюции, осуждающей проведение турецкой стороной вторжения в Сирию и военные действия против курдов.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем решение Сената и Национального собрания Франции по операции" Мирная весна ". Очевидно, что Франция приняла это решение после того, как провалился план по созданию террористического государства в Сирии", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что МИД Турции вызвало французского посла.

МИД Турции раскритиковал отношение Франции к сирийским ветвей Рабочей партии Курдистана (PKK) - Партии демократического союза и Курдских отрядов народной самообороны (PYD / YPG).

"Делая подобные шаги, парламент Франции и правительство Франции, которая поддерживает эти резолюции, еще раз заявили миру, что они стоят вместе с PYD / YPG, сирийскими ветвями PKK, которая признана ЕС террористической организацией. Для нас неудивительно отношение парламента этой страны, где террористов принимают на высшем уровне в Елисейском дворце ", - отмечается в заявлении.

Напомним, что курдские отряды народной самообороны YPG были важной составляющей возглавляемой США международной коалиции по противодействию террористам "ИГ".