Три области еще имеют долги перед Нафтогазом, - Гончарук о старте отопительного сезона

1 ноября, 2019, 17:09

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о подготовке к началу подачи отопления

Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

"Сейчас три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Поэтому в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой", - написал Гончарук.

Премьер поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона.

"Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах", - добавил Гончарук.

Он добавил, что вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти.

"У нас рекордные 21 тыс. м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ", - написал глава Кабмина. ⠀