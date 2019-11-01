Три области еще имеют долги перед Нафтогазом, - Гончарук о старте отопительного сезона
1 ноября, 2019, 17:09
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о подготовке к началу подачи отопления
Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
"Сейчас три области еще имеют долги перед Нафтогазом. Поэтому в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой", - написал Гончарук.
Премьер поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона.
"Правительство будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах", - добавил Гончарук.
Он добавил, что вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе - только на местной власти.
"У нас рекордные 21 тыс. м куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ", - написал глава Кабмина. ⠀
- Нафтогаз считает, что Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран.
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