Трамп начал давить на Украину еще несколько лет назад, - Washington Post

1 ноября, 2019, 17:06

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его окружение начали вмешиваться в украинскую политику еще несколько лет назад

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что существуют два вопроса, ответы на которые Следственная палата представителей, вероятно, сможет найти.

"Что было предпосылкой для первой встречи Трампа с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня 2017 года. Киев нанял лоббистскую фирму BGR Group в январе того же года, чтобы наладить контакты с американским президентом. Но ничего не произошло. А потом неожиданно дверь открылась", - говорится в сообщении.

За несколько недель до этого, до приезда Порошенко в Белый дом, адвокат Трампа Джулиани посетил Киев, чтобы выступить для "Фонда Виктора Пинчука". Известно, что он встретился с Порошенко и тогдашним генпрокурором Юрием Луценко.

Добавим, что после визита Джулиани украинское расследование, в котором упоминались и выплаты бывшему председателю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, перешло от НАБУ в Генпрокуратуру.

"Попытки Трампа играть политикой в Украине описываются во все большем потоке документов и свидетельств. Палата представителей теперь должна решить, может ли он и дальше занимать свою должность", - говорится в сообщении.