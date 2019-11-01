Трамп начал давить на Украину еще несколько лет назад, - Washington Post
Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что существуют два вопроса, ответы на которые Следственная палата представителей, вероятно, сможет найти.
"Что было предпосылкой для первой встречи Трампа с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня 2017 года. Киев нанял лоббистскую фирму BGR Group в январе того же года, чтобы наладить контакты с американским президентом. Но ничего не произошло. А потом неожиданно дверь открылась", - говорится в сообщении.
За несколько недель до этого, до приезда Порошенко в Белый дом, адвокат Трампа Джулиани посетил Киев, чтобы выступить для "Фонда Виктора Пинчука". Известно, что он встретился с Порошенко и тогдашним генпрокурором Юрием Луценко.
Добавим, что после визита Джулиани украинское расследование, в котором упоминались и выплаты бывшему председателю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, перешло от НАБУ в Генпрокуратуру.
"Попытки Трампа играть политикой в Украине описываются во все большем потоке документов и свидетельств. Палата представителей теперь должна решить, может ли он и дальше занимать свою должность", - говорится в сообщении.
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