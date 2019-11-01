Свитолина завершила выступления в групповом раунде итогового турнира WTA и вышла в полуфинал

1 ноября, 2019, 15:58

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в третьем матче группового раунда итогового турнира-2019 против американки Софии Кенин

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать соперниц на Итоговом турнире-2019. В сегодняшнем, заключительном, поединке группового раунда соревнований, украинка встречалась с американкой Софией Кенин и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (10)

Для соперниц это пятая очная встреча в этом году, на счету Свитолиной 3 победы.

В полуфинале Итогового турнира украинка сыграет в субботу, в соперницах - представительница Швейцарии Бенчич.