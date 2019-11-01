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Espreso.tvСпортСвитолина завершила выступления в групповом раунде итогового турнира WTA и вышла в полуфинал

Свитолина завершила выступления в групповом раунде итогового турнира WTA и вышла в полуфинал


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в третьем матче группового раунда итогового турнира-2019 против американки Софии Кенин

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать соперниц на Итоговом турнире-2019. В сегодняшнем, заключительном, поединке группового раунда соревнований, украинка встречалась с американкой Софией Кенин и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (10)

Для соперниц это пятая очная встреча в этом году, на счету Свитолиной 3 победы.
 
В полуфинале Итогового турнира украинка сыграет в субботу, в соперницах - представительница Швейцарии Бенчич.
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