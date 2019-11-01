Свитолина завершила выступления в групповом раунде итогового турнира WTA и вышла в полуфинал
1 ноября, 2019, 15:58
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в третьем матче группового раунда итогового турнира-2019 против американки Софии Кенин
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать соперниц на Итоговом турнире-2019. В сегодняшнем, заключительном, поединке группового раунда соревнований, украинка встречалась с американкой Софией Кенин и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (10)
Для соперниц это пятая очная встреча в этом году, на счету Свитолиной 3 победы.
В полуфинале Итогового турнира украинка сыграет в субботу, в соперницах - представительница Швейцарии Бенчич.
- 31 октября стало известно, что соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Бенчич.
- 30 октября канадка Бьянка Андрееску, которая должна была играть против украинки Элины Свитолиной в 3-м туре Итогового турнира WTA, прекратила участие в соревнованиях из-за травмы.
- Напомним, 30 октября Элина Свитолина во 2-м туре Итогового турнира WTA победила румынку Симону Халеп и досрочно вышла в полуфинал.
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