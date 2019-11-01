Свитолина рассказала за счет чего может победить в полуфинале Итогового турнира-2019

1 ноября, 2019, 18:47

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что в полуфинале Итогового турнира-2019 главное быть хорошо подготовленной физически и морально

Об этом сообщает btu.org.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к полуфинальной встрече Итогового турнира-2019 против швейцарки Бенчич.

"Мы все знаем, какой у нее стиль игры. Она очень рано встречает мяч и к такой игре нужно быть готовой. Для меня самое главное - это восстановление, чтобы завтра я была свежей и физически, и морально", - рассказала теннисистка.

Также украинка высказалась в отношении повышения призового фонда, по сравнению с прошлогодними соревнованиями.

"Конечно, призовой чек в этом сезоне - это большая мотивация для каждого. Призовой фонд вырос, мы все в курсе этого. В целом для женского тенниса - это отличные новости. Мы движемся в правильном направлении", - сказала Элина Свитолина.