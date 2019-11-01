Свитолина рассказала за счет чего может победить в полуфинале Итогового турнира-2019
Об этом сообщает btu.org.
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к полуфинальной встрече Итогового турнира-2019 против швейцарки Бенчич.
"Мы все знаем, какой у нее стиль игры. Она очень рано встречает мяч и к такой игре нужно быть готовой. Для меня самое главное - это восстановление, чтобы завтра я была свежей и физически, и морально", - рассказала теннисистка.
Также украинка высказалась в отношении повышения призового фонда, по сравнению с прошлогодними соревнованиями.
"Конечно, призовой чек в этом сезоне - это большая мотивация для каждого. Призовой фонд вырос, мы все в курсе этого. В целом для женского тенниса - это отличные новости. Мы движемся в правильном направлении", - сказала Элина Свитолина.
- 31 октября стало известно, что соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Бенчич .
- 30 октября канадка Бьянка Андрееску, которая должна была играть против Украинской Элина Свитолина в 3-м туре Итогового турнира WTA, прекратила участие в соревнованиях из-за травмы.
- Напомним, 30 октября Элина Свитолина во 2-м туре Итогового турнира WTA победила румынку Симону Халеп и досрочно вышла в полуфинал.
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