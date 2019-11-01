Свитолина открыла секрет успешной игры на Итоговом турнире WTA
1 ноября, 2019, 11:13
Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, за счет чего столь хорошо выступает на Итоговом турнире-2019
Об этом сообщает Tennis World USA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, после выхода в полуфинал Итогового турнира-2019, рассказала в чем секрет ее успеха на главном турнире года.
"Я стараюсь выходить на корт только с позитивным настроем. Знаю, что когда я в хорошей форме, то могу играть на высоком уровне. Могу отлично двигаться, у меня неплохой защиту. Что касается баланса между атакующей и защитной игрой, то я работаю над этим . Надеюсь, я смогу многого достичь на этом турнире ", - рассказала спортсменка.
На нынешнем Итоговом турнире WTA 25-летняя Элина Свитолина защищает титул действующей победительницы соревнований.
- 31 октября стало известно, что соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в полуфинале Итогового турнира-2019 будет швейцарка Бенчич .
- 30 октября канадка Бьянка Андрееску, которая должна была играть против Украинской Элина Свитолина в 3-м туре Итогового турнира WTA, прекратила участие в соревнованиях из-за травмы.
- Напомним, 30 октября Элина Свитолина во 2-м туре Итогового турнира WTA победила румынку Симону Халеп и досрочно вышла в полуфинал.
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