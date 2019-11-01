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Espreso.tvСпортСвитолина открыла секрет успешной игры на Итоговом турнире WTA

Свитолина открыла секрет успешной игры на Итоговом турнире WTA


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, за счет чего столь хорошо выступает на Итоговом турнире-2019

Об этом сообщает Tennis World USA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, после выхода в полуфинал Итогового турнира-2019, рассказала в чем секрет ее успеха на главном турнире года.

"Я стараюсь выходить на корт только с позитивным настроем. Знаю, что когда я в хорошей форме, то могу играть на высоком уровне. Могу отлично двигаться, у меня неплохой защиту. Что касается баланса между атакующей и защитной игрой, то я работаю над этим . Надеюсь, я смогу многого достичь на этом турнире ", - рассказала спортсменка.

На нынешнем Итоговом турнире WTA 25-летняя Элина Свитолина защищает титул действующей победительницы соревнований.

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