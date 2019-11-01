Суд рассмотрит запрет нового украинского правописания

1 ноября, 2019, 22:49

Окружной административный суд Киева рассмотрит административное производство о запрете новой редакции украинского правописания

Об этом сообщает пресс служба суда.

Суд постановил назначить дело к рассмотрению по существу 7 ноября 2019 года.

Во время подготовительного заседания было решено объединить два иска, в которых просят признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".