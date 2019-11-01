Суд рассмотрит запрет нового украинского правописания
1 ноября, 2019, 22:49
Окружной административный суд Киева рассмотрит административное производство о запрете новой редакции украинского правописания
Об этом сообщает пресс служба суда.
Суд постановил назначить дело к рассмотрению по существу 7 ноября 2019 года.
Во время подготовительного заседания было решено объединить два иска, в которых просят признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".
- Напомним, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания.
- 5 июня стало известно сколько продлится переходный период во внедрении нового украинского правописания
- В ОАСК поступила жалоба на новую редакцию украинского правописания
- 27 июня Окружной административный суд города Киева провел подготовительное заседание по жалобе на новые правила украинского правописания, поданной матерью одной из школьниц.
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