США в ОБСЕ усомнились в "гуманитарности" российских конвоев на оккупированном Донбассе

1 ноября, 2019, 09:59

В США существуют сомнения относительно "гуманитарной" природы конвоев, которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс: по прибытии таких конвоев, вроде, растет количество обстрелов со стороны боевиков

Об этом заявил временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 31 октября, передает Укринформ .

"На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украине, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия (Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска" Гуково "и" Донецк ", - Ред.) не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их "гуманитарной" природе, как об этом утверждает Россия ", - заявил он.

Кемиан отметил, что на заседание Форума ОБСЕ подробно продемонстрировали связь между такими "гумконвоямы" и всплеском атак и обстрелов в Донбассе со стороны террористов "Л / ДНР".