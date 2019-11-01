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Espreso.tvОбществоСША в ОБСЕ усомнились в "гуманитарности" российских конвоев на оккупированном Донбассе

США в ОБСЕ усомнились в "гуманитарности" российских конвоев на оккупированном Донбассе

В США существуют сомнения относительно "гуманитарной" природы конвоев, которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс: по прибытии таких конвоев, вроде, растет количество обстрелов со стороны боевиков

Об этом заявил временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 31 октября, передает Укринформ .

"На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украине, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия (Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска" Гуково "и" Донецк ", - Ред.) не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их "гуманитарной" природе, как об этом утверждает Россия ", - заявил он.

Кемиан отметил, что на заседание Форума ОБСЕ подробно продемонстрировали связь между такими "гумконвоямы" и всплеском атак и обстрелов в Донбассе со стороны террористов "Л / ДНР".

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