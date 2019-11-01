США расширили санкции против Ирана

1 ноября, 2019, 13:19

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Также в санкционный список попали четыре вида материалов, которые используются для ядерной и ракетной программ Тегерана

Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

"Госсекретарь принял одновременно два решения, которые имеют последствия с точки зрения санкций. Одно из них обозначает строительный сектор Ирана как контролируемый прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции, а другое - выделяет четыре стратегических материалы, используемые в иранской ядерной, военной программах, а также программе создания баллистических ракет ", - говорится в заявлении.

США ввели запрет на поставки в Иран необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля, а также программного обеспечения для строительного сектора.

Второй запрет касается продажи определенных видов стальных труб и фольги независимо от конечного назначения.

"Этими действиями Соединенные Штаты продолжают кампанию по максимизации экономического давления на иранский режим. Эта кампания направлена на то, чтобы в корне изменить поведение иранского режима, заблокировать все пути к ядерному оружию и положить конец государственному финансированию терроризма и региональной злонамеренной деятельности Ирана", - отметили в госдепе.