Сообщение о бомбе: в Киеве закрыли две станции метро, еще одна работает только на выход

1 ноября, 2019, 11:13

В пятницу, 1 ноября, в Киеве станции метро "Крещатик" и "Театральная" закрыли из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станции" Театральная "," Крещатик "+ пересадки закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за увеличения пассажиропотока закрыто вход на станцию "Арсенальная" - станция работает только на выход.

Станция "Арсенальная" закрыта на вход. Все эскалаторы работают на ПОДЪЕМ в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяются из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме ", - сообщили в КП" Киевский метрополитен ".