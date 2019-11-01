Сообщение о бомбе: в Киеве закрыли две станции метро, еще одна работает только на выход
1 ноября, 2019, 11:13
В пятницу, 1 ноября, в Киеве станции метро "Крещатик" и "Театральная" закрыли из-за сообщения о заминировании
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Станции" Театральная "," Крещатик "+ пересадки закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за увеличения пассажиропотока закрыто вход на станцию "Арсенальная" - станция работает только на выход.
Станция "Арсенальная" закрыта на вход. Все эскалаторы работают на ПОДЪЕМ в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяются из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме ", - сообщили в КП" Киевский метрополитен ".
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