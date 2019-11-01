 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСколько домов в Украине подключили к отоплению: данные Минрегиона

Сколько домов в Украине подключили к отоплению: данные Минрегиона


фото: shotam.info
По состоянию на 31 октября 68,4% жилых домов в Украине подключены к системе отопления

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Больше всего домов подключили в этих областях: Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и городе Киев (98,7%).

Больше социальных учреждений подключили в Винницкой (96,0%), Закарпатской (100%), Ровенской (95,2%), Черновицкой (96,3%) и Черниговской (96,0%) областях.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

1 ноября, 2019 пятница

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать