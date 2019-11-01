Сколько домов в Украине подключили к отоплению: данные Минрегиона
1 ноября, 2019, 09:50
По состоянию на 31 октября 68,4% жилых домов в Украине подключены к системе отопления
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Больше всего домов подключили в этих областях: Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и городе Киев (98,7%).
Больше социальных учреждений подключили в Винницкой (96,0%), Закарпатской (100%), Ровенской (95,2%), Черновицкой (96,3%) и Черниговской (96,0%) областях.
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