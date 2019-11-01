Скалецкая ликвидировала советников в Минздраве: считает "недопустимым", когда их принимают за "еще одного министра"

1 ноября, 2019, 17:39

Зоряна Скалецкая подписала приказ, которым отменила советников в Министерстве здравоохранения

Об этом глава Минздрава сообщила в Facebook.

"Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат как позицию министерства. Это недопустимо", - сообщила Скалецкая.

Она пояснила, что в ее "системе ценностей советник - это человек, который должен советовать и помогать, эффективно коммуницировать с командой, доказывать и согласовывать свою позицию в конструктивной дискуссии, и усиливать способность министерства".

По словам министра, большинство советников в министерстве "имели какой-то особый мандат" и не имели "никакой ответственности".

"Мы продолжим работать с экспертной средой над решением конкретных вызовов и продвижением приоритетов, но статусов" советника "больше не будет", - добавила она.