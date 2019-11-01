Руководил одесским штабом "Слуги народа": Прокопенко возглавил Черниговскую ОГА
Об этом сообщает пресс служба ОГА.
Прокопенко поблагодарил за доверие и сказал, что готов формировать команду реформаторов на территории области.
"Мою работу люди будут оценивать по конкретным результатам. Уже сейчас я определяю три основных направления, которые помогут обеспечить изменения в области к лучшему. Это - создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала и борьба с коррупцией", - отметил новый глава ОГА
Прокопенко работал политтехнологом. Окончил философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук.
В 2012-2013 гг занимал должность советника вице-президента, после возглавлял департамент коммуникации с сотрудниками и корпоративными СМИ нефтяной компании ТНК-ВР (Би-Пи).
С 2015 года возглавляет компанию Прокопенко и партнеры, которая специализируется на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.
В 2015 году был избран депутатом Черниговского облсовета от фракции "Наш край", но через год сложил мандат.
На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа"..
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