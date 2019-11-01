Разведение сил в Золотом завершилось, - штаб ООС

1 ноября, 2019, 18:37

В Золотом-4 завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон

Об этом сообщает штаб ООС.

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий" - написано в отчете ООС.

В случае угрозы - жизни и здоровью, захвата территорий - военные Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.