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Espreso.tvОбществоРазведение сил в Золотом завершилось, - штаб ООС

Разведение сил в Золотом завершилось, - штаб ООС

В Золотом-4 завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон

Об этом сообщает штаб ООС.

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий" - написано в отчете ООС.

В случае угрозы - жизни и здоровью, захвата территорий - военные Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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