Разведение сил в Золотом завершилось, - штаб ООС
1 ноября, 2019, 18:37
В Золотом-4 завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон
Об этом сообщает штаб ООС.
Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
"Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий" - написано в отчете ООС.
В случае угрозы - жизни и здоровью, захвата территорий - военные Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
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