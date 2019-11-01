Рада проголосовала в первом чтении законопроект о финмониторинге

1 ноября, 2019, 15:33

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

За соответствующее решение проголосовали 378 народных депутатов, передает пресс-служба Минфина.

"На сегодняшний день в Украине действует устаревшая система предотвращения легализации и мониторинга. Этим законом мы имплементируем 4 Директиву Европейского Союза и частично 5 Директиву.

Это те вещи, которые давно работают в Европе. Эти условия являются важными для членов ЕС и тех, кто подается на членство в ЕС", - заявила глава Минфина Оксана Маркарова во время представления законопроекту в парламенте.

"Благодаря новому законопроекту под пристальным наблюдением контролирующих органов будут финансовые операции олигархов, коррумпированных чиновников, крупного бизнеса.

Закон испортит жизнь схемщикам, закрывая ряд законодательных щелей. В нем четко прописаны механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, если они связаны с выводом денег в оффшоры или финансированием терроризма", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что законопроект предусматривает минимизацию затрат времени для бизнеса - с 17 до 4 уменьшается количество операций, о которых обязательно будут отчитываться субъекты первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи), причем отчетности будет происходить по кейсовому принципу .

Кроме того, речь идет об упрощении отчетности - со 150 тыс грн до 400 тыс грн увеличивается размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а срок подачи отчетности продлен с 3 до 5 рабочих дней.

Также предполагается диджитализация процессов - упрощение доступа к финансовым услугам через цифровую идентификацию, что позволит дистанционную верификацию владельца операций.

Также вводятся новые правила при наложении штрафа на банки.

"Отныне значение будет иметь масштабность нарушения, а не размер уставного капитала. Это обеспечит равные условия для всех банков", - подчеркнули в Минфине.

Кроме этого, законопроект предусматривает повышение эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга и защиту граждан Украины.

"Внимание и ресурсы будут фокусироваться на зонах повышенного риска, а не на операциях рядовых граждан. Это позволит более эффективно предотвращать преступления, связанным с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Четко прописаны механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточаются требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта также позволит Украине выполнить одно из ключевых условий для предоставления ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году.