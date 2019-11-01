"Злоупотребление социальными медиа, троллинг": США считают РФ виновной в эскалации напряженности в Чили
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на высокопоставленного Госдепа США.
Чиновник заявил в частности о наличии "четких указаний" на "использование и злоупотребление социальными медиа, троллинг".
"Мы видели указания на активность России, которая поддерживает этот негативный ход дискуссий. Они, кажется, предпочитают разделенном региона", - сказал представитель Госдепа США.
Чиновник отметил, что Кремль усиливает свое влияние в Южной Америке.
Протесты в Чили начались Пиля увеличения платы за проезд в метро, которое в конце отменили. Но протесты переросли уже в недовольство социальным неравенством и возмущением на президента Себастьяна Пиньеру и военных.
Во время беспорядков были ограблены или сожжены десятки магазинов и сожжены или повреждены несколько станций метро.
Несмотря на снижение уровня бедности и высокий доход на душу населения в Латинской Америке ($ 20 тыс. При 2% инфляции) в Чили наблюдается значительное социальное неравенство: протестующие вваажють, что власть заботится о богатых, а социальные программы действуют только для очень бедных, в то время как остальное население сама решает свои проблемы.
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