"Раздувание несуществующей "угрозы с Востока": в России возмущены поддержкой Украины со стороны НАТО

1 ноября, 2019, 16:18

В МИД РФ возмутились из-за высказанной НАТО поддержку Украины и в очередной раз назвали российскую военную агрессию на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, отмечает пресс служба МИД России.

"Опять натовцы выдвигают в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Альянс "продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в частности путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне".

Захарова назвала военную поддержку Украины со стороны НАТО "дестабилизирующей и провоцирующей", а сам Альянс - неспособным решить украинские проблемы, "в частности в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на Востоке".

"Цель визита натовцев ясна: поощрить евроатлантические устремления Киева в духе решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - подчеркнула пресс-секретарь российского МИД.

Она также отметила, что вести дела, как обычно, с Россией "невозможно до тех пор, пока НАТО в своей политике и военном строительстве будет руководствоваться не интересами общеевропейской безопасности, а идти по логике "холодной войны", в том числе путем раздувания несуществующей "угрозы с Востока".

"Решение современных проблем безопасности заключается не в том, чтобы примкнуть к определенному кругу избранных, а в необходимости диалога между всеми. Натоцентричность западных подходов лишь усложняет и без того непростую обстановку на европейском континенте", - добавила Захарова.