"Они уже хотят $": Нардеп Радуцкий в переписке с пранкером рассказал о долларовых доплатах "слугам народа"

1 ноября, 2019, 17:20

Народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий подтвердил факт существования переписки о доплатах в конвертах для депутатов правящей фракции

Об этом он сказал "Прямому".

Так, в телеграмм-канале "Джокер", который ведет неизвестный пранкер, обнародовали скриншоты переписки.

"17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты "Слуги народа" получают деньги в конвертах", - написал "Джокер".

В переписке Радуцкий размышлял, что "белой" зарплаты в размере $4 тыс. (это около 100 тыс. грн) для депутатов было бы достаточно. Кроме того, Радуцкий подтвердил, что некоторые депутаты уже получают деньги в конвертах.

По словам Михаила Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как "хз". Он объясняет: подумал, что, очевидно, это какой-то знакомый человек, и начал поддерживать с ним переписку.

- У меня этот номер где-то был в памяти. Подписан "хз".

- То есть вы обсуждали зарплату депутатов с незнакомым человеком?

- Не я обсуждал, уважаемая... Где вы видели, что это я обсуждал? Все вопросы о зарплате идут не от меня. Но я не отказываюсь, такой разговор действительно был.

- Когда вы с ним переписывались, вы знали, кто это?

- У меня в памяти был этот телефон. Я не знал, кто это. Вы видите, как он у меня обозначен?

- И с этим "хз" вы вели переписку?

- Да. Но он со мной вел.

- А вы отвечали?

- Да.

- И вы не знали, кто это?

- Смотрите, телефон у меня был в памяти. В этой стране меня знает очень много людей. Я не могу не ответить человеку. Поэтому если у меня в памяти есть телефон...

- Вы поддерживаете разговор?

- Да Вы правильно все сказали.

- Еще раз: вам написал человек, который когда-то, возможно, с вами общался, у вас этот номер был в памяти, подписанный "хз", этот человек вам написал...

- Я решил, что это где-то, возможно, мой товарищ, может, знакомый. Понимая, что идет атака на фракцию, мне даже стало интересно. Он пишет: "идем кофе пить". Ну как человеку сказать "не пойдем". Пойдем!