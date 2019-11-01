"Обиженные чувства" и "культурное наследие": депутаты-"слуги" возмутились сносом мемориала Жукова в Одессе
Но не всем это понравилось. В частности, избранникам от "Слуги народа", которые выразили свое депутатское недовольство в Instagram.
Так, например, избранник по 135 округу в Одессе Алексей Леонов отметил следующее:
"Барельеф маршалу Жукову не подлежит сносу по закону о декоммунизации Я уже не говорю о затронутых чувствах остальной части жителей Одессы, для которых барельеф маршалу Жукову важен. Лично я считаю, в любом случае, решение о сносе памятников, мемориалов и т.п. должно быть принято после проведения общественных слушаний и консультаций ".
Леонов сообщил, что готовит депутатское обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, чтобы организовать рабочую группу "для обсуждения этого и будущих подобных случаев".
Относительно ситуации с демонтажем в Одессе барельефа маршалу Жукову со стены здания областного военкомата по улице Канатной, 87. Напомню, по ст. 1 ч. 4 п. «Д» и «е» Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» делается исключение для случаев, когда такие исторические памятники «повязкам связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры ». Итак, барельеф маршалу Жукову не подлежит сносу по закону о декоммунизации! Я уже не говорю о затронуты чувства остальной части жителей Одессы, для которых барельеф маршалу Жукову имеет значения. Лично я считаю, в любом случае, решение о сносе памятников, мемориалов и т.д. должно быть принято после проведения общественных слушаний и консультаций. Именно общество, а не любые отдельные общественные организации должны достигать сбалансированного решения, которое бы удовлетворило все стороны. К сожалению, местные власти Одессы уже давно просто наблюдает за откровенным вандализмом от отдельных так называемых общественных организаций, которые уничтожают культурное наследие нашего города. Готовлю депутатское обращение к мэру Одессы @truhanov_official с требованием срочно организовать рабочую группу, куда войдут общественные организации, неравнодушные жители города и депутаты-мажоритарщики Одессы для обсуждения этого и будущих подобных случаев Мы должны ввести новое качество диалога между одесситами и властью. Также, готовлю депутатское обращение к руководителю ГУ Национальной полиции в Одесской области Олегу бэху с требованием дать правовую оценку действиям членов общественной организации «Национальный сопротивление», которые участвовали в сносе барельефа маршалу Жукову со стены здания областного военкомата по улице Канатной, 87.
Другой народный депутат от "Слуги народа" в 133 округе (Одесса) и по совместительству спортсмен Артем Дмитрук назвал демонтаж мемориала "уничтожением очередного памятника".
"Я хочу напомнить, что все памятники и монументы - это часть культурного наследия, которое обладает огромной ценностью для нас. И не важно, кто на них изображен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятники прошлого становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего! ", - отметил Дмитрук.
Сегодня в Одессе произошло уничтожение очередного памятника, в этот раз Маршала Жукова. К сожалению, это становится привычным для жителей региона событием. Я хочу напомнить, что все памятники и монументы - это часть культурного наследия, обладающего огромной ценностью для нас. И не важно, кто на них запечатлен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятники прошлого становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет Есть будущего! Давайте чтить мнение всех жителей Украины, от Одессы до Чернигова, Киева, от Львова до Харькова.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"