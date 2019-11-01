"Обиженные чувства" и "культурное наследие": депутаты-"слуги" возмутились сносом мемориала Жукова в Одессе

1 ноября, 2019, 09:04

31 октября в Одессе демонтировали памятный знак советском маршалу Георгию Жукову из здания облвоенкомата

Но не всем это понравилось. В частности, избранникам от "Слуги народа", которые выразили свое депутатское недовольство в Instagram.

Так, например, избранник по 135 округу в Одессе Алексей Леонов отметил следующее:

"Барельеф маршалу Жукову не подлежит сносу по закону о декоммунизации Я уже не говорю о затронутых чувствах остальной части жителей Одессы, для которых барельеф маршалу Жукову важен. Лично я считаю, в любом случае, решение о сносе памятников, мемориалов и т.п. должно быть принято после проведения общественных слушаний и консультаций ".

Леонов сообщил, что готовит депутатское обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, чтобы организовать рабочую группу "для обсуждения этого и будущих подобных случаев".

Другой народный депутат от "Слуги народа" в 133 округе (Одесса) и по совместительству спортсмен Артем Дмитрук назвал демонтаж мемориала "уничтожением очередного памятника".

"Я хочу напомнить, что все памятники и монументы - это часть культурного наследия, которое обладает огромной ценностью для нас. И не важно, кто на них изображен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятники прошлого становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего! ", - отметил Дмитрук.