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Espreso.tvОбщество"Готовься к похоронам себя": Милованов рассказал об угрозах своим заместителям

"Готовься к похоронам себя": Милованов рассказал об угрозах своим заместителям


фото: fb
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям поступают угрозы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Причиной, по словам министра, стало противодействие коррупционным схемам.

"Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их использовать, хотя моим заместителям грозят. За каждое снятие руководителя из потоков мои заместители получают СМС из серии: "готовься к похоронам себя", "не бойся ходить под подъездом" и так далее. Мы этого не боимся ", - заявил министр.

 

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