"Друг" Зеленского и Разумкова: в Киеве СБУ задержала "решалу", который за $1,5 млн обещал топ-должность на госпредприятии

1 ноября, 2019, 15:36

В Киеве СБУ задержала мужчину, который представлялся "внештатным помощником" высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена.

Он представлялся кандидатам на должности "внештатным помощником" и "близким другом" почти всех высших лиц государства.

В частности, за трудоустройство директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти $1,5 млн. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины.

Правоохранители задержали мошенника в центре столицы после получения части аванса в размере $50 тыс.

УНИАН, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что задержанный представлялся, в зависимости от ситуации, советником президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, вице-премьера Михаила Федорова или ассистентом кого-нибудь из 10 первых номеров избирательного списка партии "Слуга народа" .