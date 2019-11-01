"Друг" Зеленского и Разумкова: в Киеве СБУ задержала "решалу", который за $1,5 млн обещал топ-должность на госпредприятии
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена.
Он представлялся кандидатам на должности "внештатным помощником" и "близким другом" почти всех высших лиц государства.
В частности, за трудоустройство директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти $1,5 млн. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины.
Правоохранители задержали мошенника в центре столицы после получения части аванса в размере $50 тыс.
УНИАН, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что задержанный представлялся, в зависимости от ситуации, советником президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, вице-премьера Михаила Федорова или ассистентом кого-нибудь из 10 первых номеров избирательного списка партии "Слуга народа" .
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