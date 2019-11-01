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Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир": одного из фигурантов, Сулейманова, оставят в СИЗО до февраля

"Дело Хизб ут-Тахрир": одного из фигурантов, Сулейманова, оставят в СИЗО до февраля


фото: radiosvoboda.org
"Суд" аннексированного Россией Крыма оставил в СИЗО одного из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендера Сулейманова до 5 февраля 2020 года

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Заседание происходило в закрытом режиме, на оглашение решения никого не пустили.

"Собственно, риторика одна и та же: может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства - оставить в СИЗО. Что касается закрытости процесса, суд решил, что для обеспечения безопасности участников процесса, никого в зал суда пускать не нужно. На оглашение в том числе", - сказал адвокат.

Семедляев отметил, что его подзащитный чувствует себя удовлетворительно.

"После этого следственного изолятора здоровья подрывается у всех, конечно", - добавил Семедляев.

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