"Дело Хизб ут-Тахрир": одного из фигурантов, Сулейманова, оставят в СИЗО до февраля
1 ноября, 2019, 19:10
"Суд" аннексированного Россией Крыма оставил в СИЗО одного из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендера Сулейманова до 5 февраля 2020 года
Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.
Заседание происходило в закрытом режиме, на оглашение решения никого не пустили.
"Собственно, риторика одна и та же: может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства - оставить в СИЗО. Что касается закрытости процесса, суд решил, что для обеспечения безопасности участников процесса, никого в зал суда пускать не нужно. На оглашение в том числе", - сказал адвокат.
Семедляев отметил, что его подзащитный чувствует себя удовлетворительно.
"После этого следственного изолятора здоровья подрывается у всех, конечно", - добавил Семедляев.
- Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО Симферополя.
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