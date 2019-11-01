"Будем требовать долгосрочного контракта", - Гончарук о транзитном договоре с РФ
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра в Telegram.
"Соглашение подписывается двумя сторонами, а для этого нужно договориться об условиях. Правительство делает все возможное, чтобы соглашение было подписано в максимально короткий срок. Для этого, в частности, требовалось решить вопрос о анбандлинг (разделение) НАК "Нафтогаз Украины". Вчера Парламент это сделал, когда принял закон 2239-1. Теперь будем работать по европейским правилам ", - пояснил глава правительства.
"Это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзников и выступать общей позицией на переговорах. Переговоры продолжаются. Но с российской стороной у нас, мягко говоря, не самые простые отношения ", - добавил он.
По его словам правительство отстаивает украинские интересы в процессе достижения договоренностей о подписании Соглашения о транзите.
"Это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на год. Мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему.
Правительство, НАК "Нафтогаз Украины", команда Президента вместе делаем все от нас зависящее, чтобы соглашение о транзите было подписано как можно быстрее ", - отметил премьер.
- Напомним, до этого председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что выступает против контракта с РФ о транзите газа в год.
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