Приют "Рассвет" в Одесской области: ГПУ взяла под свой контроль расследование насилия в отношении детей
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Отмечается, что в связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке обнародованных фактов.
"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижение, насилие несовершеннолетних", - пояснили в ГПУ.
Известно, что сейчас полиция Одесской области и ГБР расследует по уголовным производствах факты пыток и других нарушений прав воспитанников КЗ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации".
Что происходит в "Рассвете"?
Напомним, правозащитница и бывшая полицейская Зоя Мельник в Facebook рассказала, что в одесском центре социально-психологической реабилитации "Рассвет" воспитатели вместе с посторонними бьют и унижают детей.
В частности, Мельник пишет следующее:
- полицейские по вызову воспитателей приюта приезжают в "Рассвет" и пытают детей.
- в "Рассвете" живет девочка Д. ей 13 лет, ребенок с жизненной трагедией: ее насиловали с 6-7 лет, били, продавали в сексуальное рабство маргиналам водки
- Однажды Д. и мальчика 14 лет застали в кладовке за половым актом. Воспитатели вызвали частную охрану, которая заставила детей достать из мусорного ведра презерватив, который разрезали на две части. Детей заставили жевать этот презерватив.
- Происходило это все на глазах у других детей и трех воспитателей, которые стояли и смеялись.
- Затем девочку Д. и мальчика стали бить, обливать холодной водой, бить электрошокерами и ремнем, заставляя под страхом приседать и держать книги на вытянутых руках.
Правозащитница сообщила, что ей написали 2 воспитанницы учреждения - Мира и Лера:
- рассказали о том, что их бьют воспитатели, которые побил полицейский Хмельницкого отделения полиции Крецул Андрей Георгиевич, мама Леры написала заявление в Хмельницкое отделение полиции.
- Крецул снова побил Леру и под угрозами лишить маму родительских прав, заставил девочку дать объяснение ее никто не бил.
- Помощь девочка написала в присутствии заместителя директора "Рассвета" - Виталия Кондратюка.
- Мирославу он хватал за волосы, тащил к ногам и кричал: "Облизывай мне обувь, холуй"
- Детей вернули обратно в Рассвет. В них отобрала телефоны администрация заведения и прочитала переписку с Мельник.
- Детей закрывают в карцер и бьют.
По словам Зои Мельник, дети, когда бегут из этого заведения, идут к волонтеру, который помогает искать пропавших детей Лучезара Панфилова, которого позже обвинили в якобы изнасиловании одной из девушек.
- Сам он говорит, что девочка ночевала без него - в комнате с его сестрой и другими беглецами. "Я не ложился (спать в квартире, - Ред.) и намеренно провел ночь на улице под камерами наблюдения", - говорит он.
29 октября глава Одесской обладминистрации Максим Куцый пообещал во всем разобраться и заявил, что занимается вопросом детей из центра социально-психологической реабилитации.
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