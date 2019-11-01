Приют "Рассвет" в Одесской области: ГПУ взяла под свой контроль расследование насилия в отношении детей

1 ноября, 2019, 13:29

Генеральная прокуратура Украины взяла под личный контроль расследование о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации "Рассвет" в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что в связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке обнародованных фактов.

"Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижение, насилие несовершеннолетних", - пояснили в ГПУ.

Известно, что сейчас полиция Одесской области и ГБР расследует по уголовным производствах факты пыток и других нарушений прав воспитанников КЗ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации".

Что происходит в "Рассвете"?

Напомним, правозащитница и бывшая полицейская Зоя Мельник в Facebook рассказала, что в одесском центре социально-психологической реабилитации "Рассвет" воспитатели вместе с посторонними бьют и унижают детей.

В частности, Мельник пишет следующее:

полицейские по вызову воспитателей приюта приезжают в "Рассвет" и пытают детей.

в "Рассвете" живет девочка Д. ей 13 лет, ребенок с жизненной трагедией: ее насиловали с 6-7 лет, били, продавали в сексуальное рабство маргиналам водки

Однажды Д. и мальчика 14 лет застали в кладовке за половым актом. Воспитатели вызвали частную охрану, которая заставила детей достать из мусорного ведра презерватив, который разрезали на две части. Детей заставили жевать этот презерватив.

Происходило это все на глазах у других детей и трех воспитателей, которые стояли и смеялись.

Затем девочку Д. и мальчика стали бить, обливать холодной водой, бить электрошокерами и ремнем, заставляя под страхом приседать и держать книги на вытянутых руках.

Правозащитница сообщила, что ей написали 2 воспитанницы учреждения - Мира и Лера:

рассказали о том, что их бьют воспитатели, которые побил полицейский Хмельницкого отделения полиции Крецул Андрей Георгиевич, мама Леры написала заявление в Хмельницкое отделение полиции.

Крецул снова побил Леру и под угрозами лишить маму родительских прав, заставил девочку дать объяснение ее никто не бил.

Помощь девочка написала в присутствии заместителя директора "Рассвета" - Виталия Кондратюка.

Мирославу он хватал за волосы, тащил к ногам и кричал: "Облизывай мне обувь, холуй"

Детей вернули обратно в Рассвет. В них отобрала телефоны администрация заведения и прочитала переписку с Мельник.

Детей закрывают в карцер и бьют.

По словам Зои Мельник, дети, когда бегут из этого заведения, идут к волонтеру, который помогает искать пропавших детей Лучезара Панфилова, которого позже обвинили в якобы изнасиловании одной из девушек.

Сам он говорит, что девочка ночевала без него - в комнате с его сестрой и другими беглецами. "Я не ложился (спать в квартире, - Ред.) и намеренно провел ночь на улице под камерами наблюдения", - говорит он.

29 октября глава Одесской обладминистрации Максим Куцый пообещал во всем разобраться и заявил, что занимается вопросом детей из центра социально-психологической реабилитации.