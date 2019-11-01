ПриватБанк подписал соглашение с японской платежной системой

1 ноября, 2019, 09:25

Государственный ПриватБанк и японская компания JCB Co., Ltd. запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB подписали руководители банка и JCB International 31 октября в Токио.

"Владельцы карточек JCB, которые путешествуют в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка по всей Украине.

Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальный финансовым брендом.

Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 млн держателям своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.

Платежная система JCB - одна из ведущих международных платежных систем.