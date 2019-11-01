ПриватБанк подписал соглашение с японской платежной системой
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB подписали руководители банка и JCB International 31 октября в Токио.
"Владельцы карточек JCB, которые путешествуют в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка по всей Украине.
Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальный финансовым брендом.
Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 млн держателям своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.
Платежная система JCB - одна из ведущих международных платежных систем.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"