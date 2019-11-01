Правительство хочет изменить нормы финансирования фонда регионального развития
Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству, передает Укринформ .
"Правительством подан в Верховную Раду и зарегистрирован подготовленный законопроект №2202" О внесении изменений в статью 24-1 Бюджетного кодекса Украины (относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития) ", которым предусмотрена норма формирования ДФРР, что определяется в объеме не менее 1 % прогнозируемого объема доходов общего фонда Государственного бюджета Украины на соответствующий бюджетный период ", - отметила Бабак.
По ее словам, ныне действующая норма, которая формирует ДФРР в объеме не более 1% доходов общего фонда госбюджета, может привести к неэффективному использованию средств и мешать завершению уже начатых проектов по региональному развитию или внедрению новых.
Как сообщалось, создание ДФРР позволило создать в Украине финансирования проектов регионального развития на конкурсной основе и в соответствии с региональных стратегий развития и планов мероприятий по их реализации.
Государственный фонд регионального развития определен статьей 24-1 Бюджетного кодекса Украины.
Средства ДФРР направляются на выполнение инвестиционных программ и проектов регионального развития (в том числе проектов сотрудничества и добровольного объединения территориальных общин), которые имеют целью развитие регионов, создание инфраструктуры индустриальных и инновационных парков и соответствуют приоритетам, определенным в Государственной стратегии регионального развития и соответствующих стратегиях развития регионов.
В 2019 году объем государственной поддержки регионального и местного развития вырос в 41,5 раза по сравнению с 2014 годом - с 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн.
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