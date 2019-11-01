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Espreso.tvОбществоПотери российских оккупантов в ОРДЛО за октябрь составили 96 человек, - разведка ООС

Потери российских оккупантов в ОРДЛО за октябрь составили 96 человек, - разведка ООС

Только по достоверным данным, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек

Об этом сообщает штаб ООС.

"В случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, проникновение вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отметили в ООС.

По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.

Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные цифры могут быть больше чем 96.

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