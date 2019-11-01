Потери российских оккупантов в ОРДЛО за октябрь составили 96 человек, - разведка ООС
1 ноября, 2019, 13:20
Только по достоверным данным, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек
Об этом сообщает штаб ООС.
"В случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, проникновение вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отметили в ООС.
По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека.
Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные цифры могут быть больше чем 96.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"