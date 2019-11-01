Последний обстрел был 30 октября: дата разведения сил в Петровском будут пересмотрена, - Загороднок
1 ноября, 2019, 13:57
Дату разведения войск возле Петровского на Донбассе пересмотрят, ведь на этом участке 30 октября боевики открывали огонь
Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил во время пресс-конференции по итогам визита Североатлантического Совета в Украину, передает Еспресо.TV
"Обстрелы были, поэтому ожидаем просмотр даты. Последний (обстрел, - Ред.) - 30 числа. Мы отталкиваемся от 7 дней тишины", - заявил он.
Согласно рамочных соглашений "о разведении сил и средств", отвод сил может произойти не раньше, чем через 7 дней после последнего нарушения режима тишины на участке разведения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение силу в Петровску 4 ноября.
Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.
ОБСЕ подтвердила разведения войск.
- Прессекретар Путина Дмитрий Песков сообщал , что разведение сил является важной частью подготовки к нормандскогму саммиту
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