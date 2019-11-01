Под солнце: Трамп переезжает из Нью-Йорка во Флориду

1 ноября, 2019, 12:11

В конце сентября президент США Дональд Трамп изменил свою основную резиденцию из Манхэттена на Палм-Бич, штат Флорида, согласно документам, поданным в окружной суд округа Палм-Бич

Об этом сообщает The New York Times .

Отмечается, что первая леди Мелания Трамп также сменила место жительства на Палм-Бич в "декларации о месте жительства", отметив, что резиденция в Палм-Бич будет постоянным местом жительства.

Информацию о своем переезде президент США подтвердил в Twitter:

"Авеню 1600 Пенсильвании, Белый дом, это место, которое я полюбил и пробуду еще течение 5 лет, если мы" Сделаем Америку опять большой ", но мы с моей семьей сделаем Палм Бич, штат Флорида нашим постоянным местом жительства. Я дорожу Нью -Йорком и людьми Нью-Йорка, и всегда буду, но, к сожалению, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов городских, государственных и местных налогов ежегодно, ко мне очень плохо относились политические лидеры города и штата. Я не хотел принимать это решение , но в конце концов, это будет лучшим для всех заинтересованных. Как президент, я всегда буду там , чтобы помочь Нью-Йорке и большим людям Нью-Йорка. В моем сердце всегда будет особое место! "

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of ..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г. .... New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г. .... this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

The NYT пишет, что в документах Трамп заявил, что "раньше проживал на 721 Пятой авеню", ссылаясь на Trump Tower. Это была его основная резиденция с момента переезда в небоскреб на 57-й улице в Мидтаун Манхэттене в 1983 году.

Сообщается, что изменение его основного места жительства может повлечь значительные налоговые последствия для Трампа: меняя место жительства во Флориде, он, скорее всего, избегать высокой налоговой ставки штата Нью-Йорк в почти 9% и высокой ставки в Нью-Йорке - почти 4 %.

The Guardian сообщает, что речь идет о переезде Трампа в резиденцию Мар-а-Лаго : Трамп назвал Мар-а-Лаго своим "Зимним Белым домом", а также - "Южным Белым домом".