Отсутствие надлежащей медицины и насилие: Супрун рассказала об угрозах нелегализованной проституции

1 ноября, 2019, 10:23

Оценочное количество работников секс-индустрии в Украине составляет около 80 тыс человек.

Об этом экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"В таком формате, который сейчас существует в Украине, работа в секс-индустрии остается крайне опасным явлением. Отсутствие любого регулирования делает такой бизнес уголовным и теневым, работницы и работники в этой индустрии подвергаются физическому и психологическому насилию, нарушение их права, не имеют доступа к надлежащей медицинской помощи или любой правовой защиты ", - заявила Супрун.

По ее словам, принуждение или выше оплата за секс без презерватива во время вагинального, анального и орального проникновения, большое количество сексуальных партнеров, занятия сексом, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя, и физическое насилие - основные проблемы, связанные с рисками для здоровья среди работников секс-индустрии.

Она подчеркнула, что вывод проституции из тени - "это залог обеспечения порядка и безопасности в этой индустрии для тех людей, которые предоставляют такие услуги, тех, кто ими пользуется, и их регулирует".

Супрун объяснила разницу между легализацией и декриминализацией проституции:

легализация - регулирование со стороны правительства и признание работы в секс-индустрии законной только при определенных определенных государством условий (от требований по зонированию территории, где такие услуги можно получить и ограничении рекламы к обязательным и время принудительных медицинских осмотров работников индустрии).

декриминализация - это снятие законов и регулирования. По этой модели проституция трактуется так же, как и любая другая деятельность. Независимо от методов, сторонники декриминализации и легализации имеют одну и ту же цель: гарантировать гражданские права секс-работников и обеспечить их безопасность и социальное равенство.

Экс-руководительница МЗ рассказала о мировом опыте легализации проституции, что дает якобы положительные последствия, среди которых - уменьшение притока людей в эту индустрию, предотвращения случаев насилия и торговли людьми, улучшение доступа к медицинской и правовой помощи для работников индустрии, уменьшение бремени болезней, и появление источника дополнительных средств в бюджет, ведь легализация означает уплату налогов.