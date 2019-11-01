Отсутствие надлежащей медицины и насилие: Супрун рассказала об угрозах нелегализованной проституции
Об этом экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
"В таком формате, который сейчас существует в Украине, работа в секс-индустрии остается крайне опасным явлением. Отсутствие любого регулирования делает такой бизнес уголовным и теневым, работницы и работники в этой индустрии подвергаются физическому и психологическому насилию, нарушение их права, не имеют доступа к надлежащей медицинской помощи или любой правовой защиты ", - заявила Супрун.
По ее словам, принуждение или выше оплата за секс без презерватива во время вагинального, анального и орального проникновения, большое количество сексуальных партнеров, занятия сексом, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя, и физическое насилие - основные проблемы, связанные с рисками для здоровья среди работников секс-индустрии.
Она подчеркнула, что вывод проституции из тени - "это залог обеспечения порядка и безопасности в этой индустрии для тех людей, которые предоставляют такие услуги, тех, кто ими пользуется, и их регулирует".
Супрун объяснила разницу между легализацией и декриминализацией проституции:
- легализация - регулирование со стороны правительства и признание работы в секс-индустрии законной только при определенных определенных государством условий (от требований по зонированию территории, где такие услуги можно получить и ограничении рекламы к обязательным и время принудительных медицинских осмотров работников индустрии).
- декриминализация - это снятие законов и регулирования. По этой модели проституция трактуется так же, как и любая другая деятельность. Независимо от методов, сторонники декриминализации и легализации имеют одну и ту же цель: гарантировать гражданские права секс-работников и обеспечить их безопасность и социальное равенство.
Экс-руководительница МЗ рассказала о мировом опыте легализации проституции, что дает якобы положительные последствия, среди которых - уменьшение притока людей в эту индустрию, предотвращения случаев насилия и торговли людьми, улучшение доступа к медицинской и правовой помощи для работников индустрии, уменьшение бремени болезней, и появление источника дополнительных средств в бюджет, ведь легализация означает уплату налогов.
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