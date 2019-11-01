Оккупанты перебрасывают к линии разграничения танки и тяжелую артиллерию, - разведка

1 ноября, 2019, 13:31

Российские захватчики перебрасывают к линии соприкосновения танки и 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины .

Переброска вооружений оккупанты осуществляют под видом подготовки "совместных учений" ЛНР "и" ДНР ".

"Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок" Гвоздика ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, российские террористы держат в готовности к применению дежурные огневые средства и пополняют на полевых складах передовых подразделений запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.