Оккупанты перебрасывают к линии разграничения танки и тяжелую артиллерию, - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины .
Переброска вооружений оккупанты осуществляют под видом подготовки "совместных учений" ЛНР "и" ДНР ".
"Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок" Гвоздика ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным разведки, российские террористы держат в готовности к применению дежурные огневые средства и пополняют на полевых складах передовых подразделений запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.
- Напомним, ранее разведка сообщила, что РФ готовит военные учения в ОРДЛО .
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