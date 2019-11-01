Netflix показал второй трейлер фэнтези-сериала "Ведьмак" и объявил дату премьеры

1 ноября, 2019, 13:08

Выход первой серии американо-польского сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоится 20 декабря

Об этом сообщил стриминговий сервис Netflix.

Первый сезон будет всего восемь серий. В главной роли ведьмака Ґеральта снялся английский актер Генри Калвилл ( "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Лига справедливости").

"Ведьмак" - это цикл фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского и производная голоса. Первый рассказ вышло в 1986 году, а последний на сегодня роман был опубликован в 2013-м.

В произведениях из франшизы главным героем обычно ведьмак Ґеральт из Ривии, наделен повышенной физической силой, психической выносливостью и магическими навыками, полученными в результате прохождения мутации (обряда инициации).

Также по мотивам произведений Сапковского выпущена серия популярных компьютерных игр "Ведьмак", "Ведьмак 2: Убийцы королей" и "Ведьмак 3: Дикая охота».