Netflix показал второй трейлер фэнтези-сериала "Ведьмак" и объявил дату премьеры
Об этом сообщил стриминговий сервис Netflix.
Первый сезон будет всего восемь серий. В главной роли ведьмака Ґеральта снялся английский актер Генри Калвилл ( "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Лига справедливости").
"Ведьмак" - это цикл фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского и производная голоса. Первый рассказ вышло в 1986 году, а последний на сегодня роман был опубликован в 2013-м.
В произведениях из франшизы главным героем обычно ведьмак Ґеральт из Ривии, наделен повышенной физической силой, психической выносливостью и магическими навыками, полученными в результате прохождения мутации (обряда инициации).
Также по мотивам произведений Сапковского выпущена серия популярных компьютерных игр "Ведьмак", "Ведьмак 2: Убийцы королей" и "Ведьмак 3: Дикая охота».
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