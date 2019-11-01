Не только военные вопросы: Загороднюк о дорожной карте внедрения стандартов НАТО

1 ноября, 2019, 13:56

Министр обороны отметил, что дорожная карта внедрения стандартов НАТО будет включать не только военную часть, но и антикоррупционные меры, демократический контроль, вопросы военного образования, образования гражданских и т.п.

Об этом Андрей Загороднюк сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Для Минобороны главной задачей является достижение военных критериев членства (НАТО, - ред.). То есть мы должны быть взаимосовместимыми с армиями стран НАТО. Мы должны это сделать в какой-то обозримый срок, и этот срок должен быть понятным и для наших граждан, и для наших партнеров и наших военных ", - сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что разработка дорожной карты и ее внедрение довольно серьезным начинанием.

"Но все должны знать, когда ВМС будут оперативно совместимых с ВМС стран НАТО, когда это будет с другими видами вооруженных сил. Или на бригадному уровне: когда конкретные бригады будут переходить по структуре, по методам работы на стандарты НАТО и т.д.", - пояснил Загороднюк.

Министр отметил, что важно изменить подход в общении с коллегами из НАТО так, чтобы украинская сторона могла четко ответить на все вопросы. В Брюсселе согласовали такой подход, и за ним сейчас и будут работать.

"Это было очень поддержано же коллегами из НАТО. Они говорили, что именно это и есть нормальный подход к членству. То есть когда мы переходим от слов к конкретике", - сказал глава Минобороны.

Сейчас для получения критерии НАТО необходимо разработать практическую дорожную карту.

"Она касается не только военной части, она касается, например, антикоррупционных мер. Потому что если уровень коррупции, который у нас был до сих пор, то это будет очень неприемлемо для наших партнеров. Также это и демократический контроль, его закрепление на том уровне, на котором он в странах НАТО. это и вопросы военного образования, образования гражданских, это вопрос количества гражданских в министерствах, ведомствах, занимающихся силами обороны. это подготовка, даже английский язык. Ее уровень должен то он будет значительно выше. То есть все эти вопросы кроме чисто тех ично военных, должны быть переработаны. И это именно то, что мы начали делать сейчас ", - добавил Загороднюк.