Не только военные вопросы: Загороднюк о дорожной карте внедрения стандартов НАТО
Об этом Андрей Загороднюк сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Для Минобороны главной задачей является достижение военных критериев членства (НАТО, - ред.). То есть мы должны быть взаимосовместимыми с армиями стран НАТО. Мы должны это сделать в какой-то обозримый срок, и этот срок должен быть понятным и для наших граждан, и для наших партнеров и наших военных ", - сказал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что разработка дорожной карты и ее внедрение довольно серьезным начинанием.
"Но все должны знать, когда ВМС будут оперативно совместимых с ВМС стран НАТО, когда это будет с другими видами вооруженных сил. Или на бригадному уровне: когда конкретные бригады будут переходить по структуре, по методам работы на стандарты НАТО и т.д.", - пояснил Загороднюк.
Министр отметил, что важно изменить подход в общении с коллегами из НАТО так, чтобы украинская сторона могла четко ответить на все вопросы. В Брюсселе согласовали такой подход, и за ним сейчас и будут работать.
"Это было очень поддержано же коллегами из НАТО. Они говорили, что именно это и есть нормальный подход к членству. То есть когда мы переходим от слов к конкретике", - сказал глава Минобороны.
Сейчас для получения критерии НАТО необходимо разработать практическую дорожную карту.
"Она касается не только военной части, она касается, например, антикоррупционных мер. Потому что если уровень коррупции, который у нас был до сих пор, то это будет очень неприемлемо для наших партнеров. Также это и демократический контроль, его закрепление на том уровне, на котором он в странах НАТО. это и вопросы военного образования, образования гражданских, это вопрос количества гражданских в министерствах, ведомствах, занимающихся силами обороны. это подготовка, даже английский язык. Ее уровень должен то он будет значительно выше. То есть все эти вопросы кроме чисто тех ично военных, должны быть переработаны. И это именно то, что мы начали делать сейчас ", - добавил Загороднюк.
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