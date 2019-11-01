Наибольшая - в Стефанчук: обнародованы зарплаты нардепов за октябрь
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные аппарата Рады.
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков получил 44,6 тыс. грн, вице-спикер Елена Кондратюк - 45,4 тыс. грн.
Председатели фракций и групп получили за октябрь такие зарплаты:
- председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия - 36,7 тыс. грн;
- Юрий Бойко и Вадим Рабинович из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" 38,8 тыс. грн и 32,8 тыс. грн;
- Юлия Тимошенко ( "ВО" Батькивщина ") - 43,4 тыс. грн;
- Артур Герасимов и Ирина Геращенко ( "Европейская солидарность») - 38,8 тыс. Грн и 36,5 тыс. грн;
- Сергей Рахманин ( "Голос") - 40,7 тыс. грн;
- Тарас Батенко и Виктор Бондарь ( "За будущее") - по 41,3 тыс. грн.
Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук (ОПЗЖ) получил 45,74 тыс. грн.
Певец Святослав Вакарчук получил за работу нардепом в октябре 41,659 тыс. грн.
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