НАБУ вело незаконную слежку в Европейском суде по правам человека, - правозащитники
Об этом сообщает Информационный портал Харьковской правозащитной группы со ссылкой на источник.
"По данным источника, Артем Сытник лично подтвердил проведение слежки в европейских суде", - сообщают правозащитники.
По данным еще одного источника правозащитников, в ответственном органе Совета Европы начали служебное расследование по этим действий.
Правозащитники также сообщают о визите во Франкфурт детектива НАБУ Сергея Рокуня вместе с неназванным коллегой в одном самолете с директором НАБУ Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углава.
Правозащитники отметили, что ЕПЛ находится под международным иммунитетом, поэтому проведение там несанкционированных следственных действий является незаконным.
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