НАБУ вело незаконную слежку в Европейском суде по правам человека, - правозащитники

1 ноября, 2019, 12:37

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил проведение негласных следственных действий в Европейском суде по правам человека

Об этом сообщает Информационный портал Харьковской правозащитной группы со ссылкой на источник.

"По данным источника, Артем Сытник лично подтвердил проведение слежки в европейских суде", - сообщают правозащитники.

По данным еще одного источника правозащитников, в ответственном органе Совета Европы начали служебное расследование по этим действий.

Правозащитники также сообщают о визите во Франкфурт детектива НАБУ Сергея Рокуня вместе с неназванным коллегой в одном самолете с директором НАБУ Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углава.

Правозащитники отметили, что ЕПЛ находится под международным иммунитетом, поэтому проведение там несанкционированных следственных действий является незаконным.