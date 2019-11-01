НАБУ открыла дело по Кличко за возможные хищения при реконструкции Шулявского моста

1 ноября, 2019, 17:38

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

Отметим, ВАКС обязал открыть дело по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

"Обязать уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в ЕРДР сведения, изложенные в депутатском обращении от 18.09.2019 г. По вх. № Ко-11235, о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины. Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября 2019 года производство по вышеуказанной жалобе было открыто", - говорится в постановлении ВАКС.

НАБУ отметило, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.