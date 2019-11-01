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Espreso.tvОбществоНАБУ открыла дело по Кличко за возможные хищения при реконструкции Шулявского моста

НАБУ открыла дело по Кличко за возможные хищения при реконструкции Шулявского моста


фото: znaj.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

Отметим, ВАКС обязал открыть дело по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

"Обязать уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в ЕРДР сведения, изложенные в депутатском обращении от 18.09.2019 г. По вх. № Ко-11235, о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины. Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября 2019 года производство по вышеуказанной жалобе было открыто", - говорится в постановлении ВАКС.

НАБУ отметило, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

  • Расследование АMKУ показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 млн гривен компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла незаконно.
     
     
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