НАБУ открыла дело по Кличко за возможные хищения при реконструкции Шулявского моста
Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос РБК-Украина.
"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.
Отметим, ВАКС обязал открыть дело по подозрению в возможном злоупотреблении властью.
"Обязать уполномоченное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины внести в ЕРДР сведения, изложенные в депутатском обращении от 18.09.2019 г. По вх. № Ко-11235, о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364, 368, 368-2, 191 Уголовного кодекса Украины. Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 30 сентября 2019 года производство по вышеуказанной жалобе было открыто", - говорится в постановлении ВАКС.
НАБУ отметило, что не расследуют факт возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.
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Расследование АMKУ показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 млн гривен компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла незаконно.
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