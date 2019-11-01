Молодчик с Одесчины может на 3 года загреметь в тюрьму за то, что вытирал ноги о флаг Украины
1 ноября, 2019, 15:56
Ночью в селе Ильинка неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Об инциденте правоохранителям сообщил сельский голова.
Полиция установила, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой принял в компании товарищей.
Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК. За содеянное предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"