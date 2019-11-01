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Espreso.tvОбществоМолодчик с Одесчины может на 3 года загреметь в тюрьму за то, что вытирал ноги о флаг Украины

Молодчик с Одесчины может на 3 года загреметь в тюрьму за то, что вытирал ноги о флаг Украины

Ночью в селе Ильинка неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Об инциденте правоохранителям сообщил сельский голова.

Полиция установила, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой принял в компании товарищей.

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК. За содеянное предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до трех лет.

 

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