Метро на Виноградарь и зарплаты шахтерам: Рада внесла изменения в бюджет 2019
Законопроект № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019 поддержали 291 народных избранников, передает НВ.Бизнес .
Законопроект, в частности, увеличивает ряд расходов:
• 1 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения;
• 1,4 млрд грн для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.
• 500 млн грн для резервного фонда на обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления.
Кроме этого, финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, увеличен на 354 600 000 грн, а финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью - на 787 млн грн.
В ходе рассмотрения законопроекта нардепы также поддержали поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро в столичный жилого массива Виноградарь за счет государственного бюджета.
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