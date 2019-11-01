Метро на Виноградарь и зарплаты шахтерам: Рада внесла изменения в бюджет 2019

1 ноября, 2019, 11:25

31 октября Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий изменения в бюджет 2019 года

Законопроект № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019 поддержали 291 народных избранников, передает НВ.Бизнес .

Законопроект, в частности, увеличивает ряд расходов:

• 1 млрд грн для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения;

• 1,4 млрд грн для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных Силах.

• 500 млн грн для резервного фонда на обеспечение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления.

Кроме этого, финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, увеличен на 354 600 000 грн, а финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью - на 787 млн грн.

В ходе рассмотрения законопроекта нардепы также поддержали поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро в столичный жилого массива Виноградарь за счет государственного бюджета.