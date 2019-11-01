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Espreso.tvСпортМарадона поиздевался над англичанами, вспомнив легендарный гол рукой

Марадона поиздевался над англичанами, вспомнив легендарный гол рукой


фото: facebook
Знаменитый нападающий Диего Марадона потролил англичан, вспомнив легендарный гол рукой на Чемпионате мира-1986

Об этом сообщает Daily Mail.

Легенда мирового футбола Диего Марадона потролил англичан ответив на вопрос, о том зачислили ли бы его знаменитый гол рукой на ЧМ-1986, если бы в те времена работала система VAR.

"Хотелось бы, чтобы у нас была возможность вернуть время назад. Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой... Забил бы им правой рукой", - издевается над англичан Марадоны.

Знаменитый гол рукой Марадона забил на 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986 против сборной Англии. В том противостоянии аргентинец сделал дубль, а встреча завершилась со счетом 2:1. В итоге аргентинцы стали чемпионами мира.

 Daily Mail.Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3889115-maradona-zhjostko-potrollil-anglichan-otvetom-na-vopros-o-gole-rukoj-v-matche-chm -86.html? utm_source = copypaste 
 Daily Mail.Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3889115-maradona-zhjostko-potrollil-anglichan-otvetom-na-vopros-o-gole-rukoj-v-matche-chm -86.html? utm_source = copypaste
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