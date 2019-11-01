Марадона поиздевался над англичанами, вспомнив легендарный гол рукой

1 ноября, 2019, 21:18

Знаменитый нападающий Диего Марадона потролил англичан, вспомнив легендарный гол рукой на Чемпионате мира-1986

Об этом сообщает Daily Mail.

Легенда мирового футбола Диего Марадона потролил англичан ответив на вопрос, о том зачислили ли бы его знаменитый гол рукой на ЧМ-1986, если бы в те времена работала система VAR.

"Хотелось бы, чтобы у нас была возможность вернуть время назад. Я бы пообещал англичанам, что не забью им гол левой рукой... Забил бы им правой рукой", - издевается над англичан Марадоны.

Знаменитый гол рукой Марадона забил на 51-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-1986 против сборной Англии. В том противостоянии аргентинец сделал дубль, а встреча завершилась со счетом 2:1. В итоге аргентинцы стали чемпионами мира.