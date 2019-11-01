Лидер рынка легкой промышленности ОАО "Трембита" отмечает 75-летие

1 ноября, 2019, 10:25

Свою деятельность предприятие начало в 1965 году, объединив действующие в то время большие швейные фабрики в Черновцах. Мужские костюмы, брюки и пальто сегодня пользуются спросом в Европе

Мужские костюмы, брюки и пальто пользуются спросом в Европе. И производят в Украине. Предприятие "Трембита", расположенное на Буковине, в Черновцах, отмечает свое 75-летие. Свою деятельность начало в 1965-м, объединив существующие в то время большие швейные предприятия в Черновцах. Генеральная директор предприятия Стелла Станкевич рассказывает, тогда объединение "Трембита" с каждым годом наращивало собственные мощности, которое обеспечивало 5000 рабочих мест.

"Тогда мы изготавливали детскую одежду, комбинезоны, куртки для женщин и мужчин. Мы шили костюмы для Министерства обороны и авиации ", - вспоминает воспоминания директор предприятия ОДО "Трембита".

Позже построили дополнительный цех по производству мужских костюмов, помещение которого в будущем стало основным. 700 работников обеспечивают изготовление 25000 костюмов ежемесячно. Стелла Емельяновна вспоминает, что уже 35 лет работает только директором, прошла путь от обычной швеи до генерального директора. По ее мнению, высокая квалификация работников, современное оборудование помноженное на многолетний опыт, позволяет достичь значительных результатов.

"Сегодня мне никто не сможет сказать, что возможно, а что нет. Ведь я знаю все этапы производства, и как все должно быть. Важно, когда ты можешь уважать людей, которые работают. Можно подумать что это легкая промышленность Так ее так назвали когда-то, но она далеко не легкая. Понимаете, работа достаточно монотонная, нужно сесть и 8:00 сидеть, гладить, шить и многое другое ", - рассказывает Стелла Станкевич.

Ответственное отношение к своей работе позволило предприятию не только поддерживать экономическую стабильность на протяжении 75 лет но и получить многочисленные награды и признание. Именно поэтому "Трембита" является лидером 2017, 2018 и 2019 среди предприятий Украины в легкой промышленности. Дополнительным показателем качества является экспорт продукции в такие страны Европы как Франция, Германия, Дания, Голландия и Италия.