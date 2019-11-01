KyivNotKiev: один из топ-телеканалов Великобритании начал правильно писать название столицы Украины
1 ноября, 2019, 09:29
Один из главных британских телеканалов ITV будет употреблять написание Kyiv вместо пережитка советских времен Kiev
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
"Один из самых популярных телеканалов Великобритании ITV только что сообщил нам об изменении в редакционной политике. Отныне он использует Kyiv, а не Kiev! Спасибо! #KyivNotKiev продолжается!" - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее аэропорт Лиссабона исправил написание названия украинской столицы.
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