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Espreso.tvОбществоKyivNotKiev: один из топ-телеканалов Великобритании начал правильно писать название столицы Украины

KyivNotKiev: один из топ-телеканалов Великобритании начал правильно писать название столицы Украины


фото: 1kr.ua
Один из главных британских телеканалов ITV будет употреблять написание Kyiv вместо пережитка советских времен Kiev

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

"Один из самых популярных телеканалов Великобритании ITV только что сообщил нам об изменении в редакционной политике. Отныне он использует Kyiv, а не Kiev! Спасибо! #KyivNotKiev продолжается!" - говорится в сообщении.

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