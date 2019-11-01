KyivNotKiev: один из топ-телеканалов Великобритании начал правильно писать название столицы Украины

1 ноября, 2019, 09:29

Один из главных британских телеканалов ITV будет употреблять написание Kyiv вместо пережитка советских времен Kiev

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

"Один из самых популярных телеканалов Великобритании ITV только что сообщил нам об изменении в редакционной политике. Отныне он использует Kyiv, а не Kiev! Спасибо! #KyivNotKiev продолжается!" - говорится в сообщении.