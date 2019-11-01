Культовый теннисист смешно выполнил челлендж от Ибрагимовича и передал его Роналду
Об этом спортсмен сообщил в twitter.
Легендарный теннисист Новак Джокович принял участие в Челендже "Матрица", который начал знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович.
Повторить трюк футболиста сербу не удалось, сперва Джокович пожонглировав теннисным мячом, забросил на грудь, но не смог его продержать даже две секунды. Когда мяч упал на землю, теннисист смешно вытащил из кармана еще один мячик, однако выполнить трюк из фильма не получилось. Неудачная попытка фанатов не смутила, а наоборот, судя по комментариям, порадовала.
Новак Джокович передал челлендж звездам футбола французу Килиану Мбаппе, португальцу Криштиану Роналду, а также баскетболисту Богдану Богдановичу.
#matrixchallenge thanks for the nom @Ibra_official . @LeaderOfHorde @KMbappe @Cristiano show me what you got pic.twitter.com/NQzzs73SLF- Novak Djokovic (@DjokerNole) 1 ноября 2019 г.
- 27 сентября легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович призвал принять участие в Челендже ряд известных спортсменов.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"