Культовый теннисист смешно выполнил челлендж от Ибрагимовича и передал его Роналду

1 ноября, 2019, 16:23

Легендарный теннисист Новак Джокович принял челлендж нападающего Златана Ибрагимовича, и передал его Криштиану Роналду

Об этом спортсмен сообщил в twitter.

Легендарный теннисист Новак Джокович принял участие в Челендже "Матрица", который начал знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович.

Повторить трюк футболиста сербу не удалось, сперва Джокович пожонглировав теннисным мячом, забросил на грудь, но не смог его продержать даже две секунды. Когда мяч упал на землю, теннисист смешно вытащил из кармана еще один мячик, однако выполнить трюк из фильма не получилось. Неудачная попытка фанатов не смутила, а наоборот, судя по комментариям, порадовала.

Новак Джокович передал челлендж звездам футбола французу Килиану Мбаппе, португальцу Криштиану Роналду, а также баскетболисту Богдану Богдановичу.