День в зоне ООС 5 обстрелов, без потерь
Об этом сообщает штаб ООС.
В течение текущих суток войска Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций: у Майорска - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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