День в зоне ООС 5 обстрелов, без потерь

1 ноября, 2019, 18:47

Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

В течение текущих суток войска Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций: у Майорска - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.