Астероид пролетел над Африкой на высоте, ниже, чем у спутников связи

1 ноября, 2019, 21:05

На близком расстоянии к Земле пролетел астероид C0PPEV1

Он находился всего в 6,2 тыс. км, что ближе, чем большое количество спутников связи, сообщает Укринформ.

Астероид, сблизился с Землей, был замечен в утренние часы четверга сначала обсерваторией Catalina Sky Survey, расположенной в штате Аризона, а вскоре после этого обсерваторией Magdalena Ridge Observatory в Нью-Мексико и обсерваторией Mt. Lemmon Steward в Аризоне.

Предполагается, что в диаметре C0PPEV1 составляет всего около 2-7 метров и вряд ли бы смог нанести какие-то серьезные повреждения. Сейчас же астероид удаляется от Земли, причем, как указывается, гравитация нашей планеты изменила его траекторию.

Моделирование показывает, что астероид прошел над южной частью Африки на высоте в пределах 6,2 тыс. км в момент ближайшего сближения, около 7:45 по тихоокеанскому времени. При этом многие телекоммуникационные спутники находятся на орбите на высоте 35,8 тыс. км.