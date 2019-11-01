Астероид пролетел над Африкой на высоте, ниже, чем у спутников связи
Он находился всего в 6,2 тыс. км, что ближе, чем большое количество спутников связи, сообщает Укринформ.
Астероид, сблизился с Землей, был замечен в утренние часы четверга сначала обсерваторией Catalina Sky Survey, расположенной в штате Аризона, а вскоре после этого обсерваторией Magdalena Ridge Observatory в Нью-Мексико и обсерваторией Mt. Lemmon Steward в Аризоне.
Предполагается, что в диаметре C0PPEV1 составляет всего около 2-7 метров и вряд ли бы смог нанести какие-то серьезные повреждения. Сейчас же астероид удаляется от Земли, причем, как указывается, гравитация нашей планеты изменила его траекторию.
Моделирование показывает, что астероид прошел над южной частью Африки на высоте в пределах 6,2 тыс. км в момент ближайшего сближения, около 7:45 по тихоокеанскому времени. При этом многие телекоммуникационные спутники находятся на орбите на высоте 35,8 тыс. км.
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